Ucraina, Salvini e la solfa sugli sbarchi: "Rischiamo 500 milioni di migranti in Italia"

6 Giugno 2022 - 11.33

Matteo Salvini lancia l’ennesimo allarme contro l’immigrazione, acuita dall’emergenza alimentare prodotta dalla guerra in Ucraina. “Se la guerra in Ucraina andrà avanti settimane o mesi sarà una catastrofe economica e sociale per l’Italia e per il continente africano”: lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini. Con la carestia e il mancato arrivo di grano da Ucraina e Russia “sul fronte dell’immigrazione – ha detto a Aria pulita su 7 Gold – rischia di essere un’estate devastante”.

“Già adesso gli sbarchi sono tornati a livelli da record perché al ministero dell’Interno non mi pare ci sia qualcuno particolarmente attivo sul controllo dei confini e degli sbarchi,. A maggio abbiamo superato quota ventimila. Se ci sarà una fame crescente in Africa – ha concluso – veramente si rischia che 500 milioni di persone si spostino verso Nord per trovare del cibo e lascio immaginare verso dove si dirigeranno”.