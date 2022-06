Stumpo (Leu): "Salvini è disperato, non guarda alla pace ma ai sondaggi

globalist

Chi crede al pacifismo del capo della Lega, ossia il leader di un partito che è tra i più vicini all’industria delle armi e che ha in cantiere proposte di legge che renderebbero ancorai più facile la vendita e la circolazione di armi?

“Matteo Salvini è disperato, non guarda alla pace ma ai sondaggi e agisce su una cosa seria in modo assolutamente inopportuno. L’impressione è di una persona disperata alla ricerca di qualche consenso. Mette in difficoltà se stesso e il suo partito, il governo ha le spalle larghe per sopperire a queste sgrammaticature».

Lo dice il deputato di Liberi e Uguali, Nico Stumpo, a Rainews24 a proposito della improbabile missione di pace organizzata da Salvini dopo un lavorìo con i russi.