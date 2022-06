Salvini grida allo scandalo: "I media censurano il referendum, Mattarella e Draghi devono intervenire"

globalist

3 Giugno 2022 - 17.48

Matteo Salvini è in pieno clima elettorale e, in vista del referendum del prossimo 12 giugno, ha gridato allo scandalo per il poco spazio concesso dalle tv all’informazione sui quesiti.

“Lo scandalo è che quasi tutte le tv, le radio, i giornali e i partiti li stanno censurando, li nascondono perché hanno paura che la giustizia cambi. La giustizia il Parlamento non la cambia da 30 anni, invece la giustizia la possono cambiare i cittadini che andranno a votare con 5 sì”.

«Dobbiamo rompere il muro del silenzio e questa censura vergognosa – ha aggiunto – spero che il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio richiamino chi di dovere a informare. Poi uno è libero di votare sì o no ma nascondere la democrazia è un danno fatto ai cittadini», ha concluso Salvini.