Ucraina, Salvini continua a delegittimare il suo stesso Governo: "Di Maio? Non è ritenuto credibile in tutti i Paesi"

2 Giugno 2022 - 14.21

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha commentato le polemiche seguite alla sua volontà di viaggiare verso Mosca, sottolineando che “la pace merita qualunque tipo di incontro”, aggiungendo di avere “dichiarato non so quante decine di volte che stavo incontrando, stavo lavorando, non sostituendomi a nessuno ma aiutando qualcuno”.

Ne ha parlato questa mattina a Milano, a margine delle celebrazioni per la festa della Repubblica. “Avessimo un ministro degli esteri operativo e credibile…”, ha detto Salvini. “Non mi sembra che in tutti i paesi al mondo sia ritenuto tale, quindi tutti devono fare la loro parte”.