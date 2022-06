Matteo Salvini a Mosca, il vice della Lega: "Gli ho consigliato io di non andare, sarebbe stato rischioso"

globalist

2 Giugno 2022 - 11.58

Il vicesegretario della Lega, Lorenzo Fontana, in un’intervista al Corriere della Sera ha rivelato di aver consigliato a Matteo Salvini di non andare a Mosca. E che il consiglio sia stato seguito.

“Quando si è aperta la possibilità di fare questo viaggio” a Mosca, Matteo Salvini “si è confrontato con il partito, non so con chi altri. Io gli ho detto che il viaggio poteva essere più rischioso che fruttuoso, e poi il segretario ha scelto di non andare. Dispiace soltanto che un tentativo generoso per contribuire alla pace sia diventata una scusa per insulti e falsità contro la Lega”.

“Non conosco” l’avvocato Antonio Capuano “non l’ho mai visto. Mi vien solo da dire che i diplomatici che conosco sono persone abbastanza silenziose. Mi stupisce un po’ che questa persona continui a rilasciare interviste a nome di un partito che non rappresenta”, ha aggiunto Fontana riguardo al consulente che avrebbe lavorato all’organizzazione del viaggio di Salvini a Mosca.