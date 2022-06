Giarrusso attacca ancora M5s: "Racconterò della gestione feudale del movimento in Sicilia"

globalist

2 Giugno 2022 - 17.58

Movimento 5 stelle e insulti reciproci tra Giarrusso e l’attuale dirigenza. «La notizia di un mio ingresso nella Lega e nel gruppo Id in Europa è totalmente falsa, inventata, priva di fondamento».

Così l’eurodeputato Dino Giarrusso smentisce le indiscrezioni oggi su un suo possibile ingresso nel partito di via Bellerio, ossia la Lega. «Da quando ho raccontato alcune verità, scomode e dolorose, riguardanti il Movimento Cinquestelle si è scatenata una macchina del fango contro di me, quotidiana e continua, ben pilotata da chi dovrebbe essere guidato dall’onestà e invece è evidentemente in malafede e mosso solo dalla sete di potere e di poltrone», continua Giarrusso.

«Questa sera a Piazzapulita rivelerò delle cose molto gravi successe negli ultimi mesi, specie della gestione feudale del M5s in Sicilia – anticipa -, sperando che chi guarda sia capace di accettare la verità anche quando fa male, e non si faccia condizionare dalle bufale che vengono messe in giro ad arte per colpire chi è libero e onesto. I poltronari pronti a piazzare se stessi e i propri familiari grazie al M5s, farebbero bene ad ammettere il proprio disegno di far politica a vita, anziché gettare fango su di me e su chi ha sempre rispettato i valori fondativi del Movimento», conclude.