Salvini continua a spacciare per 'pace' il suo lavorìo pro Putin: "Gli altri non muovono un dito e parlano di armi"

1 Giugno 2022 - 10.38

La verità è che Salvini è legato politicamente mani e piedi con Putin, il suo partito ha fatto un accordo con Russia Unita, il partito di Putin e lo stesso Capitan Nutella ha fatto cento giravolta ma non ha mai direttamente ed esplicitamente accusato Putin per l’invasione e per i crimini di guerra russi.

Quindi Salvini non è credibile quando parla di pace perché è una persona sub- partes, come dimostra anche il lavorio con l’ambasciata russa e l’irritazione del Vaticano.

Ma Salvini, con la proverbiale faccia tosta, difende l’indifendibile. “Per la pace si lavora con ambasciatori e governi di tanti Paesi, alla luce del sole, comunicandolo anche a giornali e tivù più volte, avendo come unico obiettivo la fine della guerra. Io l`ho fatto e continuerò a farlo, spero in compagnia di tanti colleghi che in questi giorni criticano e chiacchierano, ma per arrivare alla Pace non muovono un dito, preferendo parlare di armi e guerra”.

Salvini dimentica che la pace non è la sottomissione di un popolo. E fa finta di non vedere che tutte – ma proprio tutte – le posizioni politiche da lui espresse di riffa o di raffa vanno nella direzione favorevole a Putin: no all’invio di armi in Ucraina (la Lega ha votato sì ma poi Salvini ha iniziato con i suoi interessati distinguo) no alle sanzioni (la Lega ha votato sì ma Salvini si è messo di traverso) e no all’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato.

Certo questi posizioni sono condivise anche da altri politicamente distanti da Salvini. Ma nessuno di loro ha fatto accordi con Russia Unita, nessuno di loro è andato a Mosca accompagnato dal Savoini di turno e nessuno di loro girava con le magliette di Putin.