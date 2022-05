Ucraina, Salvini: "Noi lavoriamo per la pace, il Pd parla di armi". Serracchiani: "Per fortuna ci ha ripensato..."

globalist

31 Maggio 2022 - 14.37

Preroll

Continua a tenere banco il possibile viaggio a Mosca di Matteo Salvini che, in attesa di conferme ufficiali, su twitter se la prende con la linea bellicista del Pd.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Noi da settimane lavoriamo per la pace, dialogando con tutti per arrivare ad un cessate il fuoco, mentre il Pd parla solo di armi e guerra. Più chiaro di così”. Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini.

Middle placement Mobile

Serracchiani: “Salvini a Mosca? Per fortuna sembra ci abbia ripensato“

Dynamic 1

“Sembra che Salvini ci abbia ripensato, per fortuna”. Debora Serracchiani ha parlato a Radio 1, a proposito del possibile viaggio del leader leghista in Russia. “Se ho altre informazioni? Non ce le avevano i leghisti, figuriamoci io. Purtroppo non credo sia stata una boutade, credo che fosse serio nel fare questo tentativo, ma da più parti gli hanno fatto notare che coi governi parlano altri governi, soprattutto se si tratta di un governo che ha dichiarato guerra ad un altro paese”.

“Salvini aveva una linea preferenziale con Putin? Probabilmente quella l’ha mantenuta, lo penso perché se è arrivato ad immaginare un viaggio del genere qualche contatto lo avrà pure avuto – aggiunge -. Diciamo la verità è sembrata a tutti un’idea strampalata. Poteva essere al massimo inutile, speriamo non dannosa”.