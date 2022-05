Salvini a Mosca, parla Fontana: "Gesto di grande generosità, Matteo sta soffrendo per la guerra"

globalist

31 Maggio 2022 - 10.01

Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha parlato dell’iniziativa di Matteo Salvini di viaggiare verso Mosca. Un gesto, quello del segretario della Lega, che secondo Fontana ha radici profonde nell’animo dell’ex ministro dell’Interno.

“Credo sia un gesto di grande generosità e che, in effetti, in un momento cosi’ drammatico, qualunque risorsa debba essere valutata ed eventualmente utilizzata. Credo sia dovuto alla grande generosità di Salvini che soffre per questa guerra non può accettare ci sia tale sofferenza umana da parte di tanta gente per cui ha dato la propria disponibilità nel caso in cui il suo intervento possa essere utile”.

Un momento delicato per la Lega che però, secondo Fontana, è ancora stretta intorno al proprio Segretario. “All’interno della Lega c’è coesione, con la normale discussione che ci deve essere all’interno di un partito, ma la lega è di Salvini e nessuno mette mai in discussione, né ha pensato di mettere in discussione la sua leadership”.

“Due anime nella Lega? Questa è una rappresentazione fatta da chi vuole sperare che ci possano essere delle divisioni, delle correnti e dei problemi. In realtà, all’interno della Lega non c’è niente di tutto questo, all’interno della Lega c’è coesione”.