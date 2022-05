Salvini a Mosca, Tajani: "Iniziativa da concordare col Governo". E Vito lancia un'interrogazione

globalist

31 Maggio 2022 - 13.59

il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, a margine del congresso del Ppe a Rotterdam, ha commentato l’iniziativa di Salvini di viaggiare verso Mosca.

“Non so se era programmata” la visita a Mosca del leader leghista, risponde Tajani, ma “noi non ne sappiamo nulla. Poi ognuno può fare quello che vuole, ma credo che una visita del genere andrà concordata anche con il governo”.

“Bisogna sempre coordinarsi con il governo e l’Ue, ma non so nulla. Ho letto sui giornali. E stata una sua iniziativa, ma ogni partito si muove come vuole, non spetta a noi giudicare”, conclude.

Il deputato di Forza Italia Elio Vito, invece, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al presidente del Consiglio e al ministro degli Affari esteri chiedendo «se fossero stati informati o comunque fossero a conoscenza degli incontri e delle iniziative del senatore Salvini e dell’avvocato Capuano con ambasciate straniere e quali siano le loro valutazioni sugli effetti della vicenda».

Lo rende noto Vito sul suo profilo Twitter con riferimento a notizie di stampa che riportano dell’esistenza di contatti e di varie trattative tra il senatore Salvini ed ambasciate straniere, avvenute anche con la mediazione dell’avvocato Capuano. Attività che per il parlamentare azzurro “possono compromettere le relazioni diplomatiche ed istituzionali del nostro Paese e dunque anche la nostra sicurezza nazionale”.