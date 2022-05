globalist

30 Maggio 2022 - 16.55

Preroll

Salvini andrà a Mosca, ma il suo piano di pace è indifendibile, ed è stato aspramente criticato da tutti: prima Letta, poi Calenda, ma anche dal versante di destra.



OutStream Desktop

Top right Mobile

Sulla questione è intervenuto anche il senatore pd, Andrea Marcucci: “Salvini a Mosca con la sceneggiatura dell’avvocato Antonio Capuano sembra il film di un Totò crepuscolare, tristemente sulla via del tramonto. Diciamo che missioni e politica internazionale non sono esattamente prodighe di successi per il leader della Lega”.