Toti: "Zelensky dimostri di essere un politico capace e si sieda al tavolo con Putin"

globalist

28 Maggio 2022 - 21.33

Preroll

Guerra in Ucraina cosa fare per sbloccare il braccio di ferro che c’è tra Kiev e Mosca? E soprattutto cosa devono gli ucraini, ossia gli aggrediti?

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Bisogna che si contempli l’idea che Zelensky si sieda al tavolo. Ha vissuto momenti di tensione, ma ora deve dimostrare di essere un politico capace. La sua storia non ci dice questo, ma mi auguro che ci sorprenda ancora una volta. Oggi si è conquistato il rispetto del mondo, c’è chi scommetteva in una sua fuga ma questo non fa di lui un abile stratega».

Middle placement Mobile

Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, intervenuto in diretta al programma `Controcorrente” su Rete 4.