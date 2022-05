Salvini a Mosca, Letta rincara la dose: "Folklore mentre in questi tempi drammatici c'è bisogno di serietà"

globalist

28 Maggio 2022 - 12.14

La credibilità politica di Salvini è identica a quelle dei vecchi televenditori della tv che piazzavano gioielli, quadri, tappeti e quant’altro. Tanta parlantina, tanti giochi di parole per intortare il cliente e spingerlo all’acquisto.

“Anche in queste ore vedo come viene accolta l’ennesima e ultima boutade di Salvini: viene derubricata a folklore. Credo sia il modo di fare sbagliato rispetto al momento e ai tempi drammatici. Non è con il folklore, ma con la serietà che si risolvono le cose. Con i governi parlano i governi. Che si discuta di una visita di Salvini a Mosca rende l’idea del livello a cui siamo arrivati».

Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, parlando con i cronisti a margine di un appuntamento elettorale a Verona.