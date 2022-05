Salvini a Mosca, l'ironia di Letta: "Va dove gli batte il cuore"

globalist

28 Maggio 2022 - 10.41

Salvini a parlare di pace o, semmai, a prendere ordini? L’idea è strampalata ma nel circo attuale della politica nel quale la decenza istituzionale e parlamentare sta sotto i tacchi perfino un propagandista dichiarato di Putin può pensare si essere credibile se va a Mosca a parlare di pace.

«Salvini va a Mosca? Naturale. Va dove gli batte il cuore». Lo scrive sul suo profilo twitter il leader del Partito Democratico, Enrico Letta, dopo aver partecipato ieri ad un comizio elettorale a Como a supporto del candidato sindaco del capoluogo lariano per il centrosinistra, Barbara Minghetti.

Simona Malpezzi

Draghi rappresenta il Paese e Di Maio è il ministro degli Esteri. Quella di Salvini è un azione estemporanea e senza senso che mina la credibilità del Paese e non fa gli interessi dell`Italia. Ci vuole serietà”. Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.

Andrea Romano

Se Matteo Salvini andrà a Mosca non sarà l’ennesima buffonata di un ex leader in caduta libera: sarà un colpo a tutta l’Italia, alla nostra credibilità internazionale, alla serietà con cui uomini e donne delle nostre istituzioni stanno affrontando la minaccia piu’ grave dal 1945. Lo scrive su Twitter Andrea Romano, deputato del Pd.