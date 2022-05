Letta: "Senza una coalizione di centro-sinistra allargata Salvini e Meloni guideranno il governo"

globalist

27 Maggio 2022

Le elezioni si avvicinano ed è chiaro che solo un fronte progressista unito potrebbe contrastare la destra, a maggior ragione con l’attuale legge elettorale. Ma come fare a mettere d’accordo leader e leaderini che si attaccano un giorno sì e l’altro pure?

«La sfida che abbiamo di fronte per noi vale il futuro dell’Italia. Se noi non fossimo in grado di costruire una coalizione di centrosinistra allargata e vincente, non ci sarebbe un nuovo governo Draghi o un governo tecnico, ma ci sarebbe il primo vero governo delle destre in Italia guidato da Salvini o Meloni».

A dirlo è il segretario del Pd, Enrico Letta, durante un comizio a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra a Sesto San Giovanni.