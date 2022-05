De Mita, Letta: "Ha investito come pochi altri sull'apertura della politica ai giovani"

globalist

26 Maggio 2022 - 10.05

Preroll

Un politico che ha fatto la storia della prima repubblica: “Un appassionato di politica. Un grande leader che non si è mai tirato indietro nel compiere scelte difficili.E che ha investito come pochi altri sull’apertura della politica ai giovani in un tempo in cui avveniva esattamente l’opposto. Tanti, intensi ricordi”. Lo dichiara su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta, ricordando Ciriaco De Mita.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Negli anni Ottanta – ha poi osservato Letta a Radio anch’io su Rai Radio 1 – Ciriaco De Mita dette spazio a una generazione di giovani dell’epoca tra i quali c’era anche l’attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella e anche Romano Prodi che iniziò il suo percorso all’Iri con una grossa spinta da parte di De Mita e tanti giovani che iniziarono la loro carriera politica in una Dc che fino ad allora si era chiusa e che lui aprì”.