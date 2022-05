Centrodestra, Salvini: "Non vedo partiti unici od ostili. La collaborazione con Forza Italia è fondamentale"

globalist

25 Maggio 2022 - 12.45

Matteo Salvini da Napoli, dove si celebrano i 130 anni del ‘Mattino’, evidenzia le dinamiche del centrodestra: “La collaborazione con Forza Italia e con altri movimenti di centrodestra per la Lega è fondamentale. Non vedo partiti unici, offerte ostili o altro. La collaborazione è fondamentale”.

Salvini rassicura chi all’interno di Forza Italia ritiene che stia lanciando un’opa sul partito di Berlusconi. “Io ho tale e tanta stima e affetto, e da italiano riconoscenza, per Berlusconi e per quello che ha fatto per il mio Paese – assicura – che non mi permetto di giudicare le scelte di altri”. E a chi gli chiede quando termina invece secondo la Lega la missione del governo di unità nazionale risponde netto: “Quando si vota, l’anno prossimo. E’ un governo – ricorda – a cui abbiamo dato l’ok in piena pandemia, che doveva portarci fuori dalla pandemia e dalla crisi economica. La guerra è arrivata tra capo e collo e l’obiettivo di tutti – ammonisce – dovrebbe essere fare qualsiasi cosa, adoperarsi per il cessate il fuoco il prima possibile, ne va della vita e del futuro di tutti noi”.

Sul nodo balneari “torno a Roma per chiudere anche questa vertenza – afferma il leader del Carroccio – per garantire 30mila piccole imprese che fanno bene il loro lavoro da anni, per far emergere tutto il sommerso, tutto il nero e tutto l’illegale, e per fare quello che è giusto fare. Spero che oggi sia la giornata dell’accordo”.

Secondo Salvini “bisogna prevedere ovviamente un indennizzo per chi non potesse o volesse andare avanti a fare il suo lavoro su quella spiaggia, ma su quella spiaggia ha investito migliaia o milioni di euro, ed è giusto che chi subentrasse li restituisca, e una sorta di prelazione ai piccolini che non hanno 30 stabilimenti balneari ma ne hanno uno a gestione familiare e di quello campano”.Del resto per le elezioni 2023, “con Forza Italia l’accordo c’è – assicura il leader leghista – per Berlusconi provo stima e affetto – ribadisce – perché uno la può pensare come vuole ma per l’Italia ha fatto tante cose in tanti campi e ritengo ingeneroso attaccare chi ha creato tante opportunità e chi ha dato tante opportunità”.