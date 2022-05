Ucraina, Prodi: "Siamo in una impasse, l'unica soluzione resta il dialogo"

globalist

23 Maggio 2022 - 18.03

L’ex premier Romano Prodi indica la strada da seguire per risolvere il conflitto: “È chiaro che quando si arriva a un’impasse come in questi giorni, l’unica reazione è dire: cominciamo a parlare, a discorrere di pace, perché con le armi siamo in una condizione di ‘stand and still’, cioè in una situazione di assoluto impasse”.

Lo ha detto a margine della presentazione del libro di Stefano Passigli, ‘Elogio della Prima Repubblica’, a Bologna. “Non sappiamo quali sono le intenzioni di Putin, non sappiamo quali siano le capacità di resistenza degli ucraini. Non mi aspetto nulla di nuovo nei prossimi giorni tranne che disgrazie e sangue. Mi auguro che questo faccia capire che l’unico modo per uscire dal problema non è vedere chi vince o chi perde, ma il dialogo“, conclude.