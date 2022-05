Ucraina, Gelmini delusa da Berlusconi: "L'Italia non può essere ambigua sulla guerra"

globalist

21 Maggio 2022 - 11.08

E’ scontro in Forza Italia sulle parole di Berlusconi, che ha teso una mano a Vladimir Putin per la conclusione della guerra contro l’Ucraina. Tocca a Maria Stella Gelmini rispondere all’ex Cavaliere, con toni piuttosto polemici e delusi.

“L’Italia non può essere il ventre molle dell’Occidente e soprattutto non può diventarlo per responsabilità di Forza Italia: le parole di Berlusconi di ieri purtroppo non smentiscono le nostre ambiguità. Spero che oggi, dal palco di Napoli, emerga una netta presa di posizione a favore di Ucraina, Unione Europea, Nato e Occidente”.

“Oggi più che ascoltare le parole di Putin, occorre ascoltare il grido di dolore dell’Ucraina, violentata e oppressa dall’invasore”. Lo ha detto il ministro degli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, oggi a Firenze, a margine di un convegno nell’ambito di fiera Didacta.