Letta al Pd: "Facciamo fatica a parlare con donne e giovani, dobbiamo impegnarci di più"

21 Maggio 2022 - 18.13

Ospite al Dem Festival che si sta tenendo a Empoli, il segretario nazionale del Pd Enrico Letta ha parlato del futuro suo partito, in ottica elezioni.

“Il Pd è un partito molto forte sulla popolazione da 60 anni in su ma facciamo fatica a parlare con le donne e i giovani. Questa è la nostra grande battaglia ma è anche la battaglia della società italiana. Questa è la grande questione nazionale: siamo un Paese che tiene fuori dal motore i giovani e emargina le donne”.

“Un Paese che non valorizza i giovani e le donne non ha futuro. Gran parte del nostro lavoro, oltre a tutti gli altri temi in agenda, deve andare in direzione delle pari opportunità e di valorizzazione del ruolo dei giovani”.