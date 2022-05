Berlusconi agli alleati: "Vinceremo nel 2023 se Fi sarà perno e partito trainante"

globalist

21 Maggio 2022 - 14.00

Silvio Berlusconi ha parlato dal palco della Convention di Napoli, spronando i suoi in vista delle prossime elezioni. “Da oggi dobbiamo lavorare, con l’impegno di sempre e con rinnovato entusiasmo, per le elezioni del 2023. Sono elezioni decisive per costruire il futuro che vogliamo. Sono elezioni che il centro-destra deve vincere, e che può vincere solo se Forza Italia sarà il partito trainante, solo se Forza Italia sarà come sempre in passato il perno della nostra coalizione”

“Chiedo quindi -è stato l’appello del Cav- un particolare impegno ai nostri coordinatori regionali, provinciali e comunali: in ognuno degli 8000 comuni italiani dovrà tornare a sventolare la bandiera di Forza Italia. Ognuno degli elettori italiani che in passato hanno aderito al nostro movimento ed eravamo a più di un milione di iscritti, deve essere contattato e sollecitato a tornare ad impegnarsi con noi».