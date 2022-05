Fratelli d'Italia non si smentisce: "Pericoloso celebrare a scuola giornata sull'omofobia e la transfobia"

globalist

17 Maggio 2022 - 20.02

Preroll

Una destra non solo piena di nostalgici del fascismo e di Mussolini, ma soprattutto una destra reazionaria, oscurantista e retrograda. Che non si smentisce mai.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Fratelli d’Italia ribadisce la sua avversione alla celebrazione oggi nelle scuole della giornata sull’omofobia e la transfobia. È giusto insegnare il rispetto per tutti ma si può fare senza bisogno di introdurre tematiche che esulino dalla capacità di intendere di bambini e adolescenti creando solo in loro una pericolosa confusione. Abbiamo presentato un’interrogazione alla Camera, così come annunciato, sperando che il governo chiarisca in modo approfondito questa delicata questione».

Middle placement Mobile

Così le deputate FdI Paola Frassinetti ed Ella Bucalo, responsabili Istruzione e Scuola del partito.