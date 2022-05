Prodi: "Putin ha grande nostalgia della Russia dello Zar non dell'Urss"

globalist

15 Maggio 2022 - 15.03

È un uomo razionale, calmo nel discutere ma con momenti di durezza assoluta quando lui pensa all’Impero, la grande nostalgia della Russia dello Zar, non l’Unione Sovietica, è lì il grande sbaglio». Lo dice il professor Romano Prodi a proposito di Vladimir Putin parlando con Lucia Annunziata durante `Mezz’ora in più´ su Rai3.

Prodi ha raccontato di aver incontrato Putin «almeno 15 volte per colloqui di un’ora» nel corso della sua vita.

Lo stallo della guerra

“Lo stallo sta andando avanti molto più a lungo e questo primo colloquio ha un suo interesse», anche se «è stato esagerato perché ci si parla anche per insultarsi ma almeno si sono parlati e secondo me vuol dire che da tutte e due le parti si inizia a pensare che la guerra danneggia tutti. Ma onestamente è più di un mese che non vedo grandi novità e vedo incancrenirsi la guerra».

Ha proseguito Romano Prodi commentando la notizia del colloquio tra i ministri della Difesa russo e americano. Per l’ex premier «Putin ha sottostimato l’unità dell’Occidente e la capacità di difesa dell’Ucraina: dal punto di vista delle previsioni le ha sbagliate tutte, e non ha la forza che diceva di avere e questo inizio di dialogo è forse la ricerca di un compromesso minimo», ha aggiunto