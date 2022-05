Letta: "Per le armi all'Ucraina si tornerà in aula? Non ci sottrarremo"

globalist

14 Maggio 2022 - 12.41

Guerra in Ucraina cosa fare, “Per la questione dell’invio di armi pesanti in Ucraina, si tornerà in Aula? “Per quello in cui credo, per la mia formazione, per il modo di essere del mio partito l’ultima cosa di cui abbiamo paura è andare in Parlamento” e “se ci sarà bisogno poi dopo di ulteriori passaggi con ulteriori voti non ci sottrarremo”.

Così il leader del Pd, Enrico Letta, parlando a Sorrento a margine del forum ‘Verso Sud’, organizzato dal Ministero del Sud e della Coesione territoriale e da The European House – Ambrosetti.

“La nostra è una democrazia parlamentare che dal Parlamento trae energia, linfa e legittimazione, quindi, tutto tranne che paura di andare in Parlamento, tra l’altro ci saremo giovedì prossimo, ascolteremo il presidente del Consiglio e diremo la nostra”, ha concluso il leader democratico.

Naturali le differenze con Conte

“Non sono minimamente infastidito. Siamo in una fase di dibattito e di discussione, ritengo naturale che ci siano posizioni diverse, con sfumature diverse, o anche posizioni più marcatamente diverse”. Ha continuato Enrico sulle posizioni espresse dal presidente M5s Giuseppe Conte.

“È un momento in cui è naturale – aggiunge – che si discuta e ci siano espressioni anche di punti di vista differenti. Sta capitando in tutto il mondo, in tutte le democrazie. L’importante è che siamo in grado poi di mantenere l’unità di intenti sulle scelte che dobbiamo fare. Ma non ho dubbi che troveremo l’unità d’intenti. Martedì ne discuteremo, abbiamo convocato la direzione del Pd e discuteremo di questo e altro”.