I fan di Putin della Lega si travestono da pacifisti: “Finalmente anche Letta non parla solo di armi”

13 Maggio 2022 - 19.33

Hanno un leader che andava in giro con le magliette di Vladimir Putin, sono a favore delle armi e della leva militare obbligatoria, hanno una politica aggressiva e spietata contro i migranti ma sull’Ucraina giocano a fare i pacifisti. O meglio, giocano per andare contro Draghi e Letta, dipingendoli, con supremo spezzo del ridicolo, come degli accaniti guerrafondai.

Fonti della Lega commentano le rasi del segretario del Pd Letta, che ha auspicato “uno sforzo per la pace” dichiarando: “Finalmente, dopo aver trascorso due mesi parlando di armi e guerra, anche Enrico Letta ragiona sulla pace…”.

Rimarcano poi con soddisfazione che “in questo modo Letta ha condiviso la posizione di Matteo Salvini così come fatto da Giuseppe Conte”.