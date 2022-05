Ucraina, Enrico Letta: "Non possiamo far aspettare Kiev dieci anni per entrare nella Ue, subito una Confederazione"

globalist

11 Maggio 2022 - 12.07

Guerra in Ucraina, ora va trovata una soluzione che consenta a Kiev di trovare alleanze e sia al riparo dalla Russia. “L’unico modo per accogliere subito l’Ucraina nella famiglia europea senza la frustrazione che deriva dal fatto che per essere parte dell’Ue servono 10 anni è creare una confederazione con i paesi potenziali candidati”.

Lo ha ribadito il segretario del Pd Enrico Letta in un’intervista a Cnbs sottolineando che “è impossibile dire oggi all’Ucraina vi vogliamo ma dovete aspettare 10 anni”.

Poi Letta ha ribadito la necessità di superare il principio dell’unanimità e ha osservato che “l’Unione europea si muove a due diverse velocità su economia e politica estera e di difesa”.