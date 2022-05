Fratoianni replica a Salvini: "Non puoi indignarti solo per gli stranieri, gli Alpini devono pagare"

globalist

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni su Twitter ha commentato le parole di Salvini sulle molestie avvenute a Rimini all’Adunata degli Alpini, che hanno provato a minimizzare quanto accaduto: “No caro Salvini quello che è avvenuto al raduno degli Alpini a Rimini è schifoso, non può rimanere impunito” scrive Fratoianni.

“Quando un branco di maschi molesta delle ragazze in piazza Duomo a Milano non puoi scatenarti solo perché sono scuri di pelle, bisogna reagire indignati perché le loro azioni fanno schifo. Punto” continua.

“Così come questa volta – prosegue il leader di SI – gli autori delle molestie al raduno degli alpini non se la possono cavare, ed è inutile scrivere “che gli alpini sono più forti di tutto e di tutti. Eh no – conclude Fratoianni – proprio non se la possono cavare…”.