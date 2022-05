Salvini, ipocrisia politica: "Fiducia in Draghi ma preoccupato dagli strappi di Pd e M5s contro il governo"

globalist

9 Maggio 2022 - 19.23

A poche ore dal viaggio di Mario Draghi negli Usa, Salvini ha espresso “grande fiducia” affinché l’Italia sia protagonista della distensione in Ucraina e grande preoccupazione per il voto contro il governo espresso nella notte da Pd e 5 Stelle sull’Ilva di Taranto.

Salvini ha fatto sapere al Presidente del Consiglio che la missione americana dovrà rafforzare la posizione delle colombe e dare voce alla maggioranza degli italiani che auspicano la fine delle ostilità.

Oltre allo scenario internazionale, c’è anche un tema interno da risolvere: per la seconda volta nel giro di pochi mesi, Pd e 5 Stelle hanno votato contro il governo a proposito di Taranto e di Ilva in particolare. È successo in commissione, al Senato, a proposito della conversione del decreto accise votato domenica notte. Per la Lega “è un fatto grave”, anche perché segue il No dei 5 Stelle al termovalorizzatore di Roma, e si aspetta chiarezza quando il premier sarà tornato in Italia. Fa riflettere che Salvini, che del cambio di casacca ha fatto uno stile politico, ora attacca Pd e cinque stelle per lo stesso motivo.