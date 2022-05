Ucraina, Salvini critica Biden ma non si azzarda a dire mezza parola contro Putin il guerrafondaio

globalist

8 Maggio 2022 - 17.06

Preroll

Salvini dopo settimane di silenzio avverte che l’aria è un po’ cambiata è torna ad alzare la testa a prendere posizioni che lisciano il pelo a Putin. Ma ovviamente, da bravo opportunista, non lo fa direttamente, ma nascondendosi dietro le parole degli altri.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Così prima ha detto: “Sono d’accordo con Delrio. Biden abbassi i toni, basta guerra, Italia ed Europa siano mediatori e portatori di pace». Vero: ma che dire quando esponenti della nomenklatura russa parlano della necessità di annettere tutto il sud dell’Ucraina? E che dire se Putin ha detto che questa guerra si dovrà concludere solo con la vittoria?

Middle placement Mobile



E poi: «Le parole del Santo Padre si confermano sagge e preziose: mi auguro che tutti i leader ci riflettano con grande attenzione», ha scritto Matteo Salvini. In merito al conflitto in Ucraina.

Papa Francesco ha detto che «le armi non portano mai la pace» e che la guerra e’ «un’insensata sciagura e una pazzia»