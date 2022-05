Ucraina, Giuseppe Conte (M5s): "Italia e Europa devono imporre un negoziato"

globalist

6 Maggio 2022 - 17.07

“L’Italia non deve andare a rimorchio di nessuno, noi siamo membro autorevole della Ue, dell’Alleanza atlantica. Dobbiamo andare a testa alta nei consessi internazionali”, ha detto il presidente M5sGiuseppe Conte, intervenendo al convegno “L’Europa verso un nuovo paradigma economico” a Palazzo Giustiniani.

“Lo dico e lo ripeto: l’Italia, con l’Europa, deve imporre una sua linea, deve imporre un negoziato, forte dei propri principi, salda nei propri valori e compiere uno sforzo collettivo per un cambiamento di senso”. Per far si’ che “quanto è accaduto in questi 70 giorni di guerra possa invece trasmutarsi in quello che l’Europa ha garantito in 70 anni: la pace”

Energia, tassazione extra-profitti

“I fallimenti del mercato sono i più devastanti e pericolosi. Quando si crea in piena pandemia una speculazione per quanto riguarda il settore farmaceutico, quando per lo shock energetico si creano speculazioni di mercato… occorrono delle correzioni, di qui la battaglia sugli extra profitti per innalzare la tassazione al 25%, che ci consente di distribuire 14 miliardi”.