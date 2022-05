globalist

6 Maggio 2022 - 14.01

Lura Boldrini attacca Giorgia Meloni: “È una destra moderna quella guidata da Giorgia Meloni? Direi di no. È una destra reazionaria, oscurantista, non europeista, non liberale, che non sa prendere le distanze dagli estremismi e che sui diritti civili è sempre contro”.

Lo ha detto la deputata Pd e presidente del comitato della Camera sui diritti umani nel mondo, ospite della trasmissione Piazza Pulita su La7.