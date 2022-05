Berlusconi lancia la convention di Forza Italia: "Il 20 maggio a Napoli per il futuro del paese"

globalist

6 Maggio 2022 - 17.46

In una lettera a militanti e simpatizzanti di Forza Italia pubblicata su Facebook, Silvio Berlusconi ha annunciato una mobilitazione per il 20 maggio, a Napoli, per il “Futuro dell’Italia”: “Il nostro incontro a Roma l’8 e il 9 aprile è stato un grande successo, sia per la qualità degli interventi, che ha dimostrato l’attenzione dei ceti produttivi verso Forza Italia, sia per la visibilità dell’evento, che ci ha resi protagonisti della scena politica”.

Dunque, continua, “dopo il successo dell’incontro di Roma, abbiamo deciso di svolgere un altro incontro a Napoli, dedicato al ‘Futuro dell’Italia’, che comincerà venerdì 20 maggio e che sarò io a concludere sabato 21 maggio”.

“L’incontro – spiega – si svolgerà nella più importante città del mezzogiorno, quel mezzogiorno per il quale i nostri governi si sono spesi più di ogni altro nella storia dell’Italia unita. Ma non si parlerà solo di mezzogiorno, anzi quello che vogliamo affermare ad alta voce è che l’Italia è una, che riparte tutta insieme o non riparte affatto. Per questo vogliamo che il nostro incontro sia anche l`occasione di un colloquio e di un confronto fra nord e sud, nel mondo dell’impresa, della cultura, della ricerca, proprio nella prospettiva del futuro nel nostro Paese”.