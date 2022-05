Letta: "Di fronte alla crisi in Ucraina l'Europa deve agire unita"

globalist

5 Maggio 2022

Il segretario del Pd Enrico Letta, parlando alla presentazione del libro ‘Un mondo aperto per una buona politica. Sull’enciclica ‘Fratelli tutti’, ha dichiarato che “di fronte alla crisi ucraina l’Europa deve agire unita, qualunque azione in ordine sparso sarebbe sbagliata per principio e segnerebbe il declino dell’Ue”.

“Questa – ha ricordato – è una crisi internazionale derivata da un’invasione da parte della Russia dell’Ucraina, che ha provocato una guerra, un avvitamento verso un disastro, un ritorno al ‘900, dentro l’Europa. Una vicenda che avviene ai nostri confini”.

Dunque, sarebbe incredibile “pensare che l’Ue non sia in grado di dare dimostrazione di leadership, unità ed efficacia nell’affrontare questa vicenda e abbia bisogno che chi è uscito dall’Ue – la Gb – guidi al posto nostro questa vicenda. Oppure gli Stati uniti, che sono nostro alleato, ma la prima responsabilità è in capo a noi: trovare la pace, fermare l’invasione con i mezzi leciti”.

Tutto questo “può avvenire solo se l’Ue è unita. Perché se si divide e soprattutto non pensa in grande inizia il declino”.

Insomma, serve una “Ue unita, in grado di costruire una visione del futuro. C’è bisogno di leadership, di creatività politica e di un’Europa unita. Qualunque cosa l’Europa faccia divisa è sbagliata per principio…”.

“La responsabilità di portare la pace è europea. Non bisogna pensare che l’UE non sia in grado di dimostrare leadership, efficienza e unità”. Secondo Letta non c’è bisogno della Gran Bretagna “che ha deciso di lasciare l’Ue, facendo il più grande errore di questo secolo”, o degli Stati Uniti “che sono nostri alleati. Ma l’Europa siamo noi”.