Letta critica i distinguo del fan di Putin Salvini sull'Ucraina: "Andare a dividere rende il governo più debole"

4 Maggio 2022 - 16.16

Letta non solleva polemiche. Sulle perplessità espresse dal segretario della Lega Matteo Salvini sull’invio di nuove armi a Kiev “io sono molto fiducioso sul fatto che il lavoro comune che si sta facendo, che sta facendo il presidente del consiglio, di tenere insieme questa maggioranza e di tenere insieme i diversi paesi europei sulla grande questione della ricerca della pace sia quello giusto”.

Lo ha detto il segretario del Pd Enrico letta, a margine della presentazione delle candidati a sindaco del Pd alle prossime amministrative.

“Quindi io invito anche tutti qui in Italia a cercare di più le ragioni di stare insieme e e di supportare il governo per farsi che la voce del governo per cercare la pace insieme agli altri paesi europei sia più forte. Andare a dividere, andare a distinguere ogni momento ogni cosa rende rende secondo me il governo più debole e la voce del governo in Europa più debole. C’è bisogno di unità e coesione e io lavoro in questa direzione”, ha aggiunto.