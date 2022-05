Conte: "Qualcuno ci vuole fuori dal governo. Sconfiggere la Russia? Obiettivo folle e pericoloso"

globalist

4 Maggio 2022 - 12.52

Giuseppe Conte contro Mario Draghi. L’ex premier durante la conferenza stampa di presentazione delle “Dieci lezioni di politica” in vista della scuola di formazione del Movimento 5 Stelle, ha attaccato ancora una volta l’attuale Presidente del Consiglio e ha puntato il dito contro chi vorrebbe i Cinquestelle fuori dall’esecutivo

“Dicono che il M5S vuole uscire dal governo ma inizio a pensare che qualcuno voglia spingere il M5S fuori dal governo, se è questa l’intenzione lo dicano chiaramente. Chiedo rispetto per 11 milioni di cittadini che hanno votato il Movimento, non vanno presi in giro”.

Sulla guerra in Ucraina

“L’obiettivo non può essere sconfiggere la Russia, chi sta abbracciando questo obiettivo sta sbagliando e se lo sta facendo anche l’Italia questo sbaglio va corretto: sarebbe una carneficina entrare in guerra contro una potenza nucleare e sarebbe una follia coinvolgere l’Italia e il mondo. Al presidente del Consiglio Mario Draghi non stiamo chiedendo di portarci la lista della armi e approvarla una per una. Alla richiesta del M5s di sentire il premier Mario Draghi in Parlamento mi pare abbiano aderito anche altre forze politiche ed è stata accolta anche nel dibattito pubblico”

Lo scontro sul Superbonus

“Siamo sorpresi e delusi. E ci chiediamo quale sia il vero Draghi: se quello che scrive la norma sul superbonus o quello che parla male di una misura che ha fatto correre il Pil. L’ho trovato contraddittorio”.