Super bonus 110%, il Cdm approva la proroga. Ma da Strasburgo Draghi conferma: "Siamo contrari a questa misura"

globalist

3 Maggio 2022 - 14.32

Preroll

Il bonus 110% ha permesso a tanti italiani di poter ristrutturare la propria casa, usufruendo dei soldi messi a disposizione del governo. La proroga appena approvata dal Consiglio dei Ministri, permetterà anche alle abitazioni unifamiliari di usufruire delle agevolazioni fino al 31 dicembre 2022.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Una notizia arrivata proprio mentre il presidente del Consiglio Mario Draghi, a Strasburgo per parlare al Parlamento Europeo, ha dichiarato di essere contrario a questo tipo di misura.

Middle placement Mobile

“Il nostro governo è nato come governo ecologico, fa del clima e della transizione digitale i suoi pilastri più importanti. Ma non siamo d’accordo su tutto, sul bonus del 110% non lo siamo, perché il costo di efficientamento è più che triplicato e il prezzo degli investimenti per attuare le ristrutturazioni sono triplicati, perché toglie la trattativa sul prezzo”.

Dynamic 1

Le associazioni di categoria, intanto, esultano per la proroga per tutto il 2022 che darà ossigeno a un settore messo in grave crisi dalla pandemia e dall’aumento dei costi delle materie prime.