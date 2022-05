Salvini non andrà a Mosca e smentisce le voci: "Non ho organizzato nessuna missione"

globalist

3 Maggio 2022 - 10.03

Preroll

Nelle ultime ore, Matteo Salvini era stato al centro di alcune indiscrezioni che lo volevano prossimo a un viaggio a Mosca, addirittura con un visto già richiesto alle istituzioni russe. La smentita, però, è arrivato dallo stesso leader della Lega.

OutStream Desktop

Top right Mobile

”Nessun visto richiesto o missione organizzata” a Mosca. Lo afferma in una nota il leader della Lega Matteo Salvini replicando ad alcuni articoli comparsi oggi.

Middle placement Mobile

“L’obiettivo di arrivare alla Pace a qualunque costo, e incontrando tutti come ribadito oggi dal Santo Padre, rimane per me (e per il 74% degli italiani dati Ipsos) una priorità – prosegue Salvini -. Un rinnovato accordo tra Russia, Ucraina, Europa e Stati Uniti deve essere il traguardo di tutti”.