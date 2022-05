Letta: "Meloni vuole fare il premier, non facciamo diventare l'Italia un paese sulla scia della Polonia"

globalist

2 Maggio 2022

Il segretario del Pd Enrico Letta, durante un punto stampa nella sede del Pd Veneto, a Padova, ha dichiarato: “Abbiamo una grande responsabilità che ancora più evidente oggi, dopo che Giorgia Meloni si è candidata a premier dell’Italia. Io non vorrei che il nostro paese si mettesse in scia con quei paesi dei premier che hanno sostenuto Giorgia Meloni nella sua convention, che sono il premier polacco e il premier della Repubblica Ceca. L’Italia è un paese che pensa ad altro e deve andare in un’altra direzione, che non è quella della destra euroscettica ma di un paese che lavora per un’Europa forte integrata, solidale e per la pace”.

“Noi lavoriamo per essere all’altezza della sfida che Giorgia Meloni ha lanciato da Milano, per batterla nelle urne per convincere gli italiani che il centrosinistra e un Italia europeista democratica e progressista è quello di cui c’è bisogno. Lavoriamo per fare questo rilanciando il lavoro di democrazia partecipativa, attraverso le agorà democratiche dimostrando che il nostro partito è quello che si occupa dei giovani”, ha concluso.