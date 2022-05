Conte: "Il mercato calpesta i diritti dei lavoratori, l'Italia ha bisogno di una legge sul salario minimo"

globalist

2 Maggio 2022 - 17.57

Preroll

Il leader del M5s Giuseppe Conte in un post su Facebook scrive: “Quattro o cinque euro l’ora: questa è la paga da fame a cui tanti, troppi lavoratori sono ancora oggi costretti da un mercato del lavoro che spesso calpesta i loro diritti. Tra questi le lavoratrici e i lavoratori della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza, che oggi manifestavano per chiedere il rinnovo del contratto nazionale per un comparto che occupa quasi 100mila persone”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Sono andato in piazza con loro, per testimoniargli la vicinanza mia e del M5S. E per dirgli che noi non li lasceremo soli, che ci batteremo per dare all’Italia una legge che introduca un salario minimo. Lavoro significa dignità: non possiamo aspettare”.