Articolo Uno, Speranza a Letta: "Unirsi sì ma per cambiare e parlare a chi non crede più alla sinistra"

24 Aprile 2022 - 18.23

Verso una sinistra-sinistra e più plurale? “Enrico Letta ha fatto un passo avanti dicendo che è superata la frattura del 2017 e 2018. Penso che abbia ragione, per me quella frattura è superata in termini di relazione tra forze politiche e di gruppi dirigenti. Non è superata la frattura tra tutti noi, non solo il Pd, e un pezzo di popolo che non crede più nella sinistra. Per questo bisogna cambiare. Unirsi? Si’ per me e con coraggio, ma non per restare quelli che eravamo prima. Se non si cambia non prendiamo quelle persone. Non serve un’operazione politicista. La vera frattura non è tra me e Provenzano, purtroppo è tra me e Provenzano e tanta gente che non crede più nella sinistra”.

Così il segretario di Articolo uno, Roberto Speranza, chiudendo il lavori del congresso.