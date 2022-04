Letta glissa su Conte: "Il Pd sta con Macron, gli altri vogliono distruggere l'Europa"

globalist

23 Aprile 2022 - 11.04

Giuseppe Conte è al centro delle polemiche, negli ultimi giorni si sono susseguite sue dichiarazioni che non hanno chiarito la sua posizione in merito al ballottaggio di domenica tra Macron e Le Pen. Una questione che, nell’ottica della prossima alleanza elettorale con il Pd, ha sollevato più di qualche grattacapo nel partito di Letta. E proprio il segretario Dem è tornato sull’argomento, cercando di evitare riferimenti diretti al leader dei Cinquestelle.

“Dico quello che penso io e io penso che le elezioni di domani in Francia siano un referendum sull’Europa. Da una parte c’è chi vuole distruggere l’Europa e che è stato fino ad oggi molto disponibile ad ascoltare le parole di Putin: mi riferisco a Le Pen. E dall’altra c’è chi vuole costruire un’Europa più forte. Noi stiamo dall’altra parte chi vuole questa Europa e quindi speriamo che in Francia vinca Macron. Credo sia fondamentale per l’Europa ma anche per l’Italia”