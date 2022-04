L'utero in affitto come reato universale: la commissione Giustizia della Camera approva il provvedimento di Fdi

globalist

22 Aprile 2022 - 15.14

Preroll

L’utero in affitto come reato universale: la commissione Giustizia della Camera ha adottato il testo base della legge relativa. Lo annuncia la relatrice Carolina Varchi di Fratelli dʼItalia. Come testo base è stato adottato quello di Giorgia Meloni. “La legislazione italiana già vieta la pratica dellʼutero in affitto con pene da 3 mesi a 2 anni e multa da 600mila a un milione di euro. Il testo Meloni aggiunge che “le pene si applicano anche se il fatto è commesso allʼestero”.



OutStream Desktop

Top right Mobile

Se il provvedimento dovesse diventare definitivo (ma l’iter è ancora lungo) la giustizia italiana potrà processare chi si reca all’estero per concepire un figlio grazie al “prestito” del corpo di un’altra donna. Il fenomeno della “fuga all’estero” da parte di coppie per effettuare pratiche di fecondazione eterologa resta molto esteso riguarda tra i 3mila e 4mila casi ma è impossibile stabilire, all’interno di questo numero quanti facciano ricorso in maniera specifica alla maternità surrogata.

Middle placement Mobile

In molti casi si tratta di coppie o single che vogliono sottoporsi a pratiche consentite anche in Italia e semplicemente “bypassare” i tempi di attesa e le pratiche burocratiche ancora troppo lunghe nei nostri ospedali.