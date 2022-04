Letta: "Se vincesse Le Pen, per l'Europa sarebbe devastante"

globalist

22 Aprile 2022 - 11.53

La preoccupazione del leader Dem è la stessa di tutti gli europeisti. “Il voto di domenica in Francia riguarda anche noi e tutta l’Europa. Ritengo che in questo momento una vittoria della Le Pen rappresenterebbe la fine dell’integrazione europea per come l’abbiamo conosciuta, rappresenterebbe un passo indietro e l’arrestarsi di uno dei motori importanti dell’integrazione europea”.

Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, al convegno “Verso un’Unione per la difesa”, a Roma. La vittoria della Le Pen “avrebbe un effetto devastante sulla costruzione europea per come l’abbiamo concepita fino ad oggi. Ed è un interesse nazionale dell’Italia che l’Europa vada avanti”