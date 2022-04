Assalto alla Cgil, Laura Boldrini: "E' ora di sciogliere i gruppi neo-fascisti"

globalist

22 Aprile 2022 - 16.26

Preroll

Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo, commenta l’irruzione dello scorso 9 ottobre nella sede della Cgil, evidenziando la necessità di smantellare le organizzazioni di matrice fascista: “Fu un assalto di matrice neofascista. Le ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altre 5 persone accusate dell’irruzione nella sede romana della Cgil e della sua devastazione avvenuta lo scorso 9 ottobre, fugano qualsiasi dubbio sulla regia politica di quella giornata di violenze. Dei 30 accusati, quasi tutti fanno parte dell’organizzazione di estrema destra Forza Nuova”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Boldrini aggiunge: “Si conferma quindi ulteriormente l’urgenza di sciogliere le formazioni neofasciste. Una necessità già ribadita dal Parlamento con un’apposita mozione e che ancora attende concreta attuazione da parte del Governo. È ora di mettere da parte queste frange di criminali e portatori di pericolose ideologie nostalgiche e ribadire che non c’è spazio per loro in democrazia”.