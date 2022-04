Giorgia Meloni contro Draghi: "Si accanisce su commercianti e autonomi"

globalist

14 Aprile 2022 - 15.02

Preroll

La presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni attacca Draghi: “E’ incredibile come il Governo Draghi continui ad accanirsi sull’economia reale. Invece di aiutare chi è rimasto aperto nonostante la pandemia ed è alle prese con il caro bollette, l’Esecutivo ha previsto nella bozza del decreto Pnrr 2 di anticipare al 30 giugno 2022 l’entrata in vigore delle sanzioni agli esercenti e professionisti sprovvisti di Pos e l’obbligo di fatturazione elettronica per le partite Iva in regime forfettario”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Fratelli d’Italia – prosegue Meloni – si batterà in Parlamento per scongiurare quest’ennesima batosta ai danni di commercianti e autonomi, trattati ancora una volta dalla sinistra come potenziali evasori da punire e mettere in ginocchio. Libertà di impresa, meno vincoli e burocrazia: questa è la strada da seguire per aiutare cittadini e imprese”.