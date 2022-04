Conte: "Letta è leale ma non accetto offese da alcuni esponenti del Pd"

globalist

14 Aprile 2022 - 15.14

Il Presidente del M5s, Giuseppe Conte, parlando a L’Aria che Tira su La7 sulle prospettive di alleanza con il Pd, ha dichiarato: “Dipende dalla capacità di dialogo tra le parti e dal reciproco rispetto. Noi stiamo coltivando un dialogo che da parte mia è molto leale. Letta è una persona che rispetto, anche lui è molto leale, vedo però che nel suo partito”, come avvenuto “nel caso del riarmo”, quando “il M5s ha maturato una convinzione chiara e profonda” e ha posto la questione, “una posizione del genere è stata attaccata e anche offesa con un linguaggio volgare da esponenti del Pd”.

“Questo io non lo tollererò più, quindi se vogliamo dialogare dobbiamo farlo sulla base reciproca del rispetto e della pari dignità. Quando matura una posizione così differenziata come sul riarmo – ha aggiunto Conte – dobbiamo registrare” le differenze “e dialogare. Io non pretendo di convincere loro, ritengo la loro posizione completamente sbagliata, ma non li abbiamo offesi” ha concluso.