Canfora: "Putin un dittatore? È il presidente della Russia e anche Garibaldi fu dittatore al sud"

globalist

13 Aprile 2022 - 10.33

Preroll

Lui rifiuta definirsi ‘putiniano’ ed in effetti esprime una posizione diversa. Tuttavia, da quel poco che si è potuto capire dalle parole contestate, sembra che lo storico pensi che in questa guerra ‘nazisti’ siano solo in Ucraina, dimenticando che nazisti (le unità speciali del gruppo Wagner in primis) e fascisti sono copiosamente anche dalla parte di Putin. “Ho detto che Meloni è neo-nazista nell’animo. Pensavo alla sua campagna, forte, per l’intervento di navi militari contro i barconi dei migranti. Il 20 febbraio 2020 il Papa attualmente regnante, Francesco, ebbe a dire che questa violenza razzistica contro i migranti gli faceva venire in mente il nazismo. Quindi possiamo querelare anche il Papa, che è stato molto più duro di me, parlando di nazismo. Io di neo-nazismo, che è diverso”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo afferma in una intervista a Repubblica il filologo classico e storico Luciano Canfora che la leader di Fdi ha annunciato di voler querelare. “Ho sentito, ma non sono turbato, una persona che riflette e poi parla perché dovrebbe?” risponde lui a questo proposito.

Middle placement Mobile

Sono i neo-nazisti oggi a sostenere Putin? “Questa è una ritorsione polemica, per cui si ritorce sull’interlocutore un pensiero che non ha”, sottolinea. Lei che pensiero ha sulla guerra in Ucraina? “Ci sono due potenze in lotta – risponde -, la Nato e la Russia, rispetto alle quali mi sento completamente estraneo, essendo da sempre schierato a sinistra. È sciocco dire che sono putiniano. È un mio diritto cercare di andare in profondità, capire le cause remote” conclude osservando che né con la Russia né con la Nato è “una posizione di buon senso”.

Dynamic 1

Putin è un dittatore? “Per ora è il presidente della federazione russa”, inoltre “anche Garibaldi prese la dittatura a Napoli quando portò il Meridione all’unità d’Italia. Se vuole da me una definizione vibrante di Putin non l’avrà”, conclude.

A dire il vero – al di là se sia giusto definire Putin un dittatore – c’è da dire che Garibaldi, quando si trattò di governare il regno delle due Sicilie dopo lo sbarco dei Mille, si nominò dittatore nel nome di Vittorio Emanuele. Che poi regnò dopo l’annessione. Putin è Putin e sopra di lui non c’è nessuno. Non c’è un re. Lui è lo Zar