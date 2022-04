Ucraina, Letta: “Lottare per la pace e ridurre l'impatto sociale della crisi"

globalist

9 Aprile 2022 - 12.39

Il segretario del Pd Enrico Letta ha parlato all’assemblea regionale del partito in Piemonte, a proposito della delicata situazione globale tra crisi economica e guerra.

“Siamo in un omento drammatico della storia europea, siamo stravolti ogni giorni dalle notizie che ci arrivano e ci domandiamo come sia possibile tornare alle stragi più terribili del Novecento”. “Noi lottiamo per la pace perché quello è l’obiettivo, fermare l’aggressione russa. Dobbiamo costruire le condizioni per cui siano gestibili le conseguenze” di quanto messo in atto per raggiungere la pace.

“Iniziative sia a livello europeo che nazionale per ridurre l’impatto dei costi dell’energie sulle fasce più deboli, aiutare le piccole e medie imprese. Occorre attutire l’impatto sociale della crisi”.