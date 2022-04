Salvini usa la guerra del suo 'idolo' Putin per attaccare Draghi: "Impossibile ora aumentare le tasse"

globalist

8 Aprile 2022 - 15.15

Nel corso di una pausa del processo Open Arms in corso a Palermo, Matteo Salvini è tornato sulle tensioni a Palazzo Chigi in merito alla delega fiscale: “C’è la guerra e la pandemia è ancora in corso, ipotizzare aumenti di tasse non è assolutamente immaginabile”.

Ieri Palazzo Chigi con una nota ha precisato che “il governo non ha alcuna intenzione di aumentare le tasse”. Un impegno che lo stesso Draghi ha dichiarato più volte dall’inizio del suo mandato. Sull’argomento Salvini ha dichiarato:

“Mi fa piacere che Draghi a parole dica che non vuole aumentare le tasse, ma la Lega e il centrodestra non possono votare un documento in cui c’è scritto che potranno aumentare le tasse sui risparmi, sui conti correnti, sui titoli di Stato, sugli affitti e sulla casa”.

Su Twitter, il segretario del Pd, Enrico Letta, commenta e boccia le mosse del Carroccio: “Parte da destra una montatura propagandistica su inesistenti aumenti delle #tasse. È bene essere chiari. Gli unici aumenti che subiamo e rischiamo di subire hanno un solo responsabile, #Putin e la sua guerra. Non si provi a #rivoltarelafrittata. Non lo consentiremo”.