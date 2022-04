Letta risponde a Salvini: "Se le tasse aumentano è colpa di Putin e della sua guerra"

globalist

8 Aprile 2022

In risposta a Salvini che, da Palermo, ha dichiarato che “c’è una guerra e la pandemia è ancora in corso, ipotizzare aumenti di tasse non è assolutamente immaginabile”, riguardo la legge sulla delega fiscale, il segretario del Pd Enrico Letta ha dichiarato: “Parte da destra una montatura propagandistica su inesistenti aumenti delle tasse”.

Continua Letta: “Bisogna essere chiari. Gli unici aumenti che subiamo e rischiamo di subire hanno un solo responsabile, Putin e la sua guerra, non si provi a rivoltare la frittata. Non lo consentiremo”.